اعتقال اجنبيين في مطار اتاتورك للاشتباه بعلاقتهما باعتداء اسطنبول



صراحة – وكالات: افادت وكالة دوغان التركية للانباء ان اجنبيين اعتقلا الثلاثاء في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول في اطار التحقيقات الجارية لكشف المتورطين في الاعتداء الذي استهدف ملهى ليليا ليلة راس السنة في اسطنبول، وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته.

واوضحت الوكالة ان الشخصين اللذين لم تكشف هويتهما اعتقلا عند مدخل قاعة المغادرين للرحلات الدولية، واقتيدا الى المقر العام للامن في اسطنبول حيث اوقفا قيد التحقيق.

ويرفع اعتقال هذين الشخصين الى 16 عدد الاشخاص الموقوفين على ذمة التحقيق في اطار التحقيق في الهجوم الذي لا يزال منفذه متواريا عن الانظار.

وبدأت السلطات التركية عملية مطاردة واسعة للقبض على المهاجم الذي اطلق النار في ملهى رينا الليلي الشهير في اسطنبول، واوقع 39 قتيلا بينهم عدد كبير من الاجانب.

وهذا هو الاعتداء الاخير من مجموعة اعتداءات استهدفت تركيا منذ اكثر من سنة ونصف سنة، وقد وقع فيما يقاتل الجيش التركي تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا.

وذكر عدد كبير من وسائل الاعلام التركية ان السلطات تشتبه في ان منفذ الاعتداء يتحدر من احد بلدان آسيا الوسطى، وتعتبر انه قد يكون عضوا في خلية نفذت اعتداء انتحاريا مثلثا في مطار اتاتورك اسفر عن 47 قتيلا في حزيران/يونيو.