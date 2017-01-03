التحالف الدولى يشن 24 غارة جوية على مواقع “داعش” في سوريا والعراق

صراحة – وكالات : أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، أن التحالف الدولي شن 24 غارة جوية ضد مواقع “داعش” في سوريا والعراق خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وفي سوريا، وجه طيران التحالف 14 ضربة جوية ضد مواقع التنظيم الإرهابي، مستخدما قاذفات ومقاتلات وطائرات دون طيار. أما في العراق فشنت قوات التحالف، خلال الفترة نفسها، 10 ضربات جوية، دعما للقوات الحكومية في محاربتها لمسلحي “داعش”، حسبما جاء في بيان للقيادة.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، منذ العام 2014، بتوجيه ضربات ضد “داعش”، علما بأن هذه العمليات في سوريا تجرى دون إذن من السلطات الرسمية السورية.