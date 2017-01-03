المنتخب السعودي يخسر من نظيره الإماراتي في البطولة العربية لكرة السلة



صراحة – فيصل القحطاني : خسر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، من نظيره الإماراتي، بنتيجة 70-72 اليوم ضمن منافسات البطولة العربية الـ22 المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من وتستمر حتى 8 يناير الجاري.

وبدأ ” أخضر السلة ” المباراة بمستوى غير جيد في ظل تراجع أداء أغلب اللاعبين وظهر ما مكن المنتخب الإماراتي من السيطرة على الفترة الأولى إلا أن الأخضر تمكن من إنهائها بالتعادل بنتيجة 18-18.

ودخل لاعبو المنتخب السعودي الفترة الثانية بتحسن طفيف في الأداء إلا أن الإماراتيين سيطروا إجمالا على الملعب وأنهوا الفترة الثانية والشوط الأول بنتيجة 48-35 لصالحهم بفارق 13 نقطة.

وحاول الأخضر العودة إلى المباراة في الفترة الثالثة مع بداية الشوط الثاني، وتقليص الفارق إلا أن لاعبي المنتخب الإماراتي تمكنوا من إنهائها لصالحهم أيضًا بنتيجة 58- 48 وبفارق 10 نقاط، وفي محاولة لحسم اللقاء قدم أخضر السلة شوطاً رائعاً لتقليص الفارق وخطف المباراة إلا أن الإماراتيين نجحوا في خطفها بفارق نقطتين لتنتهي المباراة بنتيجة 70-72 لصالحهم.

وبذلك يتوقف رصيد المنتخب السعودي عند 5 نقاط، بعد أن خسر أمام المغرب وفاز على الجزائر والبحرين وخسر أمام الإمارات، بينما ارتفع رصيد الإمارات إلى 5 نقاط بعد الفوز على الجزائر وهزيمة من البحرين ومصر وفوز على السعودية.

من جانبه، أكد لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، محمد المرواني، أن الحظ لم يسعف لاعبي المنتخب لحسم اللقاء رغم تقديمهم مباراة قوية، مشيرًا إلى أن مباراة الأمس أمام البحرين والتي امتدت إلى فترتين إضافيتين أرهقت اللاعبين وأثرت على أدائهم أمام الإمارات.

وعبر المرواني، عن أمنياته للفوز على صاحب الأرض المنتخب المصري، مؤكداً أنه ورغم صعوبة المباراة إلا أن لاعبي المنتخب السعودي قادرون على إثبات أنفسهم أمام منتخب كبير مثل المنتخب المصري، موضحًا أنه من الضروري ألا تؤثر نتيجة مباراة اليوم على الروح المعنوية للاعبي الأخضر.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره المصري غدًا في مباراة مرتقبة تحديد مصير المنتخبين من دور المجموعات.