وزير الإعلام اليمني يشكر حكومة المملكة على دعمها السخي للحكومة اليمنية الشرعية

صراحة – واس : قدم وزير الإعلام اليمني معمر الارياني شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على الدعم السخي الذي قدمته للحكومة اليمنية الشرعية، وللقطاعات والمؤسسات الإعلامية اليمنية التي أسهمت بشكل كبير في عودتها للعمل، مؤكداً أن ما قامت به المملكة محل تقدير القيادة السياسية والحكومة اليمنية.

وعبر عن تقديره لما وصل إليه التعاون الإعلامي، بين البلدين من خلال ما تقدمه وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، التي احتضنت وسائل الإعلام الحكومية والأهلية، وقدمت دعماً سخياً للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين، مشيراً إلى ما تعانيه المؤسسات الإعلامية في اليمن، وما تتعرض له من عملية نهب وتخريب واحتلال من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، واستمرار عملية قمع حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين واختطافهم وقتلهم، إضافة إلى تشريد المئات منهم بسبب سيطرتهم على العاصمة صنعاء والمؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الإعلام اليمني اليوم للمقر الجديد لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في الرياض، ولقائه المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج الأمين العام لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الدكتور عبدالله أبو راس، حيث بحثا تعزيز التعاون الإعلامي في المجال الإذاعي والتلفزيوني.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وزير الإعلام اليمني اطلع على أقسام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، وخدماته المقدمة للدول الأعضاء ومن بينها اليمن, واستمع من الدكتور أبو رأس إلى عرض موجز عن عملية التبادل البرامجي، والاستوديوهات الخاصة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، إضافة إلى التعرف على برامج التدريب والتأهيل.

وأكد المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج استعداد الجهاز لدعم المؤسسات الإعلامية اليمنية بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية ، والبرامج التدريبية التي يقدمها للدول الأعضاء ، مشيرا إلى أن الجهاز خصص جزءاً كبيراً في مكتبته التلفزيونية والإذاعية لليمن.