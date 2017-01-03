دوري جميل: الاتحاد يتعادل مع الخليج

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:
الاتحاد – الخليج ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
الاتحاد – الخليج ( 1 – 1 )
سجل هدف الاتحاد : فهد المولد (36′)
سجل هدف الخليج : عبدالله السالم (69′)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 37 نقطة )
2 – الأهلي ( 34 نقطة )
3 – النصر ( 32 نقطة )
4 – الاتحاد ( 32 نقطة )
5 – الشباب ( 25 نقطة )
6 – الاتفاق ( 21 نقطة )
7 – التعاون ( 18 نقطة )
8 – الرائد ( 16 نقطة )
9 – الفيصلي ( 14 نقطة )
10 – القادسية ( 13 نقطة )
11 – الخليج ( 13 نقطة )
12 – الوحدة ( 13 نقطة )
13 – الباطن ( 13 نقطة )
14 – الفتح ( 8 نقاط )