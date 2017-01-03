مقتل قيادي كبير في طالبان أفغانستان

صراحة – وكالات : أفادت وكالة “شينخوا” بمقتل قاري حكيم، القيادي الكبير في حركة “طالبان”، وإصابة اثنين من حراسه، بانفجار عبوة ناسفة كانوا بصدد زرعها، في ولاية تخار شمالي أفغانستان.

ونقلت “شينخوا” عن مصدر في الجيش الأفغاني قوله إن قاري حكيم الملقب بـ”الملا عمر” والذي كان يعد كبير قياديي”طالبان” في ولاية تخار ونائبا لحاكم الظل لمنطقة عشق أميش، قتل أثناء قيامه بزرع لغم على طريق لاستهداف موكب للأمن الأفغاني.

واعتبر المصدر أن مقتل حكيم يمثل ضربة موجعة لمسلحي “طالبان” الذين ينشطون في تخار وولاية قندوز المجاورة.