دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة السابعة عشر

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته السابعة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

العدالة – نجران

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,05 عصراً

بطاقة المباراة

القيصومة – هجر

الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,15 عصراً

بطاقة المباراة

الحزم – النهضة

الملعب: ملعب نادي الحزم ( الرس )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

وج – الطائي

الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً