دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة السابعة عشر

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته السابعة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
العدالة – نجران
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,05 عصراً
بطاقة المباراة
القيصومة – هجر
الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,15 عصراً
بطاقة المباراة
الحزم – النهضة
الملعب: ملعب نادي الحزم ( الرس )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
وج – الطائي
الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً