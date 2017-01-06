النفط يتراجع وسط شكوك في التزام المنتجين بخفض الإمدادات

صراحة – (رويترز) – انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وسط شكوك بألا يطبق بعض المنتجين تخفيضات الإنتاج التي جرى الإعلان عنها في مسعى لكبح تخمة المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 56.76 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتا عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.65 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا عن سعره في آخر تسوية.

وقال محللون إن الأسعار الحالية تقترب من مستويات نقطة التعادل في موازنات الكثير من المنتجين بما لا يعطي مجالا يذكر لزيادات كبيرة جدا ما لم تحدث حالات تعطل مفاجئة.

وجاء تراجع يوم الجمعة بعدما زادت الأسعار في الجلسة السابقة عقب نشر تقارير عن خفض إمدادات السعودية وأبوظبي في إطار جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين الرامية إلى الحد من تخمة المعروض العالمي.

وأظهر مسح لرويترز نشرت نتائجه هذا الأسبوع أن إجمالي إمدادات أوبك في ديسمبر كانون الأول لم تنخفض إلا قليلا لتصل إلى 34.18 مليون برميل يوميا من إنتاج معدل بلغ 34.38 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني. واستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع.

وبينما قال تجار إن أسواق النفط تتلقى دعما جيدا من التخفيضات المتفق عليها في الإنتاج إلا أنهم أشاروا إلى أنه ما زالت هناك شكوك في أن يلتزم جميع المنتجين التزاما كاملا بالتخفيضات المزمعة.

وقال فيريندرا تشاوهان محلل النفط لدى انرجي أسبكتس في سنغافورة “الكرة في ملعب أوبك لتطبيق التخفيضات المعلنة وإثبات خطأ المتشائمين