دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر

صراحة – محمد المحسن :ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته الثالثة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الصفا – الترجي

الملعب: ملعب نادي الصفا ( صفوى )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,05 عصراً

بطاقة المباراة

المزاحمية – الوشم

الملعب: ملعب عرقة ( الرياض )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

المجزل – أبها

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

الصقور – الدرعية

الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة

جدة – حطين

الملعب: الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً