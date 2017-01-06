دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر

صراحة – محمد المحسن :ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته الثالثة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الصفا – الترجي
الملعب: ملعب نادي الصفا ( صفوى )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,05 عصراً
بطاقة المباراة
المزاحمية – الوشم
الملعب: ملعب عرقة ( الرياض )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
المجزل – أبها
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
الصقور – الدرعية
الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً
بطاقة المباراة
جدة – حطين
الملعب: الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً