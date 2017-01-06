أمانة الحدود الشمالية ترصد 129 مخالفة خلال جولة على المنشآت التجارية

صراحة – خالد الحسين : ‏نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة 344 جولة على المنشآت التجارية خلال الشهر الماضي, وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية عبدالعزيز عبدي العنزي, أن الحملات أسفرت عن إغلاق محل واحد لمخالفته الاشتراطات الصحية التي تستوجب الإغلاق الفوري، مشيرًا إلى أن عدد الجولات بلغ 344 جولة على 2436 محلاً ورصدت 129 مخالفة ، وبلغت الغرامات (163000) ، فيما أنذر 151 محلاً وإغلاق محل واحد، وتم إتلاف (279.2) لتر من مستحضرات وسوائل ، كما تم إتلاف (422.2) كيلو جرام من المواد الغذائية .

وأكد العنزي أن الجولات مستمرة على المنشآت ذات العلاقة بهدف منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.