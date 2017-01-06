كأس فيصل: خمس مباريات ضمن الجولة العاشرة

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته العاشرة تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الجيل – القادسية

الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,05 عصراً

بطاقة المباراة

الخليج – التعاون

الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,05 عصراً

بطاقة المباراة

الشباب – الفيصلي

الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

الوحدة – الأهلي

الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

أحد – هجر

الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً