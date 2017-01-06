كأس فيصل: خمس مباريات ضمن الجولة العاشرة

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته العاشرة تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الجيل – القادسية
الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,05 عصراً
بطاقة المباراة
الخليج – التعاون
الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,05 عصراً
بطاقة المباراة
الشباب – الفيصلي
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الوحدة – الأهلي
الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
أحد – هجر
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً