دوري الناشئين: ست مباريات ضمن الجولة الثامنة

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته الثامنة تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفتح – الأهلي

الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,05 عصراً

بطاقة المباراة

هجر – الاتفاق

الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,05 عصراً

بطاقة المباراة

الهلال – الاتحاد

الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

النصر – القادسية

الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

الرائد – الشباب

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

عرعر – التعاون

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد ( عرعر )

اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً