دوري الناشئين: ست مباريات ضمن الجولة الثامنة

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته الثامنة تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الفتح – الأهلي
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,05 عصراً
بطاقة المباراة
هجر – الاتفاق
الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,05 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – الاتحاد
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
النصر – القادسية
الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الرائد – الشباب
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
عرعر – التعاون
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن مساعد ( عرعر )
اليوم: الجمعة 06 يناير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً