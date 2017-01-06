القبض على قاتل حارس امن المجمع بمحافظة الخبر

صراحة – نواف العايد : عند السادسة صباح اليوم الجمعة تلقت شرطة محافظة الخبر بلاغ من مواطن خمسيني يعمل مشرف مناوب لشركة حراسات أمنية مخبرا عن عثوره على زميله مواطن ثلاثيني المكلف بحراسة احدى المراكز التجارية بمحافظة الخبر متوفى وملقى على الأرض وعليه آثار دماء .

وعلى الفور من تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي للحادثة وقد توصلت الاجراءات والتحريات الاولية عن تورط زميل المجني عليه مواطن عشريني بمقتله بواسطة سكين كانت بحوزته وذلك اثر خلافا نشب فيما بينهما .

تم القبض على المجني وايقافه تمهيدا لاحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام .