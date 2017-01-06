الدولار يرتفع قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

صراحة – خالد الحسين : سجل الدولار اليوم ارتفاعاً لكنه يتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بعد انخفاضه في اليوم السابق بفعل بيانات أمريكية ضعيفة وتحرك السلطات الصينية لدعم اليوان.

وبحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار 0.7 في المئة مقابل العملة اليابانية إلى 116.10 ين للدولار قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق من الجلسة كما صعد أمام اليورو إلى 1.0590 دولار لليورو.

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية رئيسية 101.62 بعد أن سجل أعلى مستوى له في 14 عامًا عند 103.820 منذ ثلاثة أيام في استئناف على ما يبدو لموجة ارتفاع شهدتها العملة الأمريكية منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.