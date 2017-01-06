الأمم المتحدة تطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين اللاجئين

صراحة – محمد المحسن : طالبت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته وإعادة توطين اللاجئين المكدسين في الجزر اليونانية .

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ينس ليركه أن الاتحاد الأوروبي تعهد في عام 2015 بإعادة توطين 66 ألف لاجئ خلال عامين ، مشيراً إلى أنه رغم حلول 2017 لم تتم إعادة توطين سوى 7700 لاجئا فقط بما يمثل 12% من التعهدات الأوروبية .

وأعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء أوضاع اللاجئين العالقين في الجزر اليونانية ، حيث تستغرق إجراءات التسجيل وقتاً طويلاً يقضيه اللاجئ في خيم بدون تدفئة بما في ذلك الأطفال ، في ظل الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتوفير أماكن لاستقبال اللاجئين بدون تأخير.