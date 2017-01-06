اعتقال نجل الشهيد أبو صبيح من باب الأقصى

صراحة – محمد المحسن : اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الفتى عزّ نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح من أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، واقتادته الى أحد مراكز التحقيق والاعتقال في المدينة المقدسة.

وذكرت مصادر فلسطينية في القدس إن الاحتلال نشر داخل البلدة القديمة دوريات عسكرية راجلة أوقفت عدداً كبيراً من الشبان ودققت في بطاقاتهم، فيما احتجز جنود الاحتلال عشرات البطاقات الشخصية للمصلين من فئة الشبان على بوابات المسجد الاقصى.

وأشارت الى أن الاحتلال سيّر دوريات عسكرية وأخرى شرطية، راجلة ومحمولة، في شوارع القدس بمحاذاة سور القدس التاريخي، ونصبت المتاريس والحواجز المباغتة لعرقلة وصول المواطنين الى الأقصى المبارك.