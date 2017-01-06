دوري الأولى: فوز نجران وهجر والنهضة ووج

صراحة – خالد الحسين : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

العدالة – نجران ( 2 – 3 )

القيصومة – هجر ( 2 – 3 )

الحزم – النهضة ( 0 – 1 )

وج – الطائي ( 3 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – أحد ( 32 نقطة )

2 – النهضة ( 29 نقطة )

3 – الفيحاء ( 29 نقطة )

4 – العروبة ( 28 نقطة )

5 – هجر ( 26 نقطة )

6 – الشعلة ( 25 نقطة )

7 – ضمك ( 24 نقطة )

8 – نجران ( 23 نقطة )

9 – الحزم ( 22 نقطة )

10 – وج ( 22 نقطة )

11 – القيصومة ( 21 نقطة )

12 – الجيل ( 20 نقطة )

13 – العدالة ( 20 نقطة )

14 – النجوم ( 18 نقطة )

15 – الوطني ( 15 نقطة )

16 – الطائي ( 14 نقطة )