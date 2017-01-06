أمين جدة‬⁩ يفتتح حديقة الشاطئ٢‬⁩ بمساحة تبلغ ١٠,٠٠٠م٢

صراحة – نواف العايد : ضمن جهود أمانة محافظة جدة في تطوير الخدمات المقدمة لسكان وزوار محافظة جدة، افتتح معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة يوم الخميس الموافق 7/ 4/ 1438هـ حديقة وممشى حي الشاطئ 2.

وأوضح المهندس محمد المطيري مدير عام الحدائق والمرافق بأن حديقة الشاطئ 2 أنشئت على مساحة إجمالية تجاوزت 10.000م2 وتغطي المساحات الخضراء منها ما مساحته 4.500 م2، ومنطقة ألعاب بمساحة 1206م2 وعدد 11 لعبة للأطفال، وتم غرس نحو 50 شجرة و 53 نخلة، و 500 شجيرة، والحديقة مزودة بنظام ري آلي، كما تم تهيئتها بـ 34 جلسة، بالإضافة الى تركيب 35 عمودًا للإنارة، و300 م2 إسفلت، وتوفير 20 سلة مهملات.

أما بالنسبة للممشى فهو بطول 1500 م، ومسطحات خضراء بمساحة 3000م2 بشبكة ري أتوماتيكية، وعدد 20 جلسة، و44 عمود إنارة، وتم توفير 25 سلة مهملات.