ترامب: الكونغرس سيقدم اموالا لبناء جدار يصد المهاجرين على الحدود مع المكسيك

صراحة – وكالات: قال الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب الجمعة ان الكونغرس سيقدم اموالا لبناء جدار يصد المهاجرين على الحدود مع المكسيك، وذلك من اجل تحقيق احد وعوده الانتخابية الرئيسية في اقرب وقت ممكن.

وكتب على تويتر ان “وسائل الاعلام غير النزيهة لا تقول ان الاموال التي ستنفق لبناء الجدار سوف تسددها المكسيك في وقت لاحق”.

وكانت قناة “سي ان ان” كشفت الخميس ان الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب فاتح قادة الحزب الجمهوري بتمويل الجدار من المال العام اذا كان ذلك ممكنا في نيسان/ابريل.

ولقي وعد المرشح ترامب ببناء “جدار ضخم ومتين وجميل” على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة التي يبلغ طولها اكثر من ثلاثة الاف كلم، في كل مرة حماسة وترحيبا في تجمعاته الانتخابية. وكان يسال “من الذي سيدفع؟” ويصرخ الحشد “المكسيك”.

ولم تحدد كلفة الجدار لكنها قد تكون عدة مليارات.