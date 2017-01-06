كأس فيصل: فوز الجيل والخليج والأهلي

صراحة – فيصل القحطاني : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:

الجيل – القادسية ( 3 – 1 )

الخليج – التعاون ( 1 – 0 )

الشباب – الفيصلي ( 1 – 1 )

الوحدة – الأهلي ( 0 – 4 )

أحد – هجر ( 0 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 22 نقطة )

2 – الشباب ( 18 نقطة )

3 – النصر ( 18 نقطة )

4 – الجيل ( 17 نقطة )

5 – القادسية ( 17 نقطة )

6 – الأهلي ( 17 نقطة )

7 – الفتح ( 16 نقطة )

8 – أحد ( 13 نقطة )

9 – الاتحاد ( 13 نقطة )

10 – الخليج ( 11 نقطة )

11 – الفيصلي ( 10 نقاط )

12 – التعاون ( 7 نقاط )

13 – الوحدة ( 7 نقاط )

14 – هجر ( نقطتان )