كأس فيصل: فوز الجيل والخليج والأهلي

صراحة – فيصل القحطاني : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل – القادسية ( 3 – 1 )
الخليج – التعاون ( 1 – 0 )
الشباب – الفيصلي ( 1 – 1 )
الوحدة – الأهلي ( 0 – 4 )
أحد – هجر ( 0 – 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 22 نقطة )
2 – الشباب ( 18 نقطة )
3 – النصر ( 18 نقطة )
4 – الجيل ( 17 نقطة )
5 – القادسية ( 17 نقطة )
6 – الأهلي ( 17 نقطة )
7 – الفتح ( 16 نقطة )
8 – أحد ( 13 نقطة )
9 – الاتحاد ( 13 نقطة )
10 – الخليج ( 11 نقطة )
11 – الفيصلي ( 10 نقاط )
12 – التعاون ( 7 نقاط )
13 – الوحدة ( 7 نقاط )
14 – هجر ( نقطتان )