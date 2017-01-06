دوري الثانية: نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية وجاءت نتائجها كالتالي:
الصفا – الترجي ( 2 – 0 )
المزاحمية – الوشم ( 3 – 0 )
المجزل – أبها ( 1 – 0 )
جدة – حطين ( 2 – 1 )
الصقور – الدرعية ( 1 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
المجموعة الأولى :
1 – المجزل ( 25 نقطة )
2 – جدة ( 24 نقطة )
3 – الدرعية ( 22 نقطة )
4 – المزاحمية ( 21 نقطة )
5 – حطين ( 20 نقطة )
6 – أبها ( 15 نقطة )
7 – الوشم ( 14 نقطة )
8 – الصفا ( 14 نقطة )
9 – الترجي ( 12 نقطة )
10 – الصقور ( 10 نقاط )
المجموعة الثانية :
1 – العين ( 21 نقطة )
2 – الكوكب ( 20 نقطة )
3 – الشرق ( 19 نقطة )
4 – الجبلين ( 16 نقطة )
5 – الأنصار ( 16 نقطة )
6 – سدوس ( 16 نقطة )
7 – النجمة ( 14 نقطة )
8 – الثقبة ( 14 نقطة )
9 – الرياض ( 13 نقطة )
10 – البدائع ( 9 نقاط )