دوري الثانية: نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية وجاءت نتائجها كالتالي:

الصفا – الترجي ( 2 – 0 )

المزاحمية – الوشم ( 3 – 0 )

المجزل – أبها ( 1 – 0 )

جدة – حطين ( 2 – 1 )

الصقور – الدرعية ( 1 – 2 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

المجموعة الأولى :

1 – المجزل ( 25 نقطة )

2 – جدة ( 24 نقطة )

3 – الدرعية ( 22 نقطة )

4 – المزاحمية ( 21 نقطة )

5 – حطين ( 20 نقطة )

6 – أبها ( 15 نقطة )

7 – الوشم ( 14 نقطة )

8 – الصفا ( 14 نقطة )

9 – الترجي ( 12 نقطة )

10 – الصقور ( 10 نقاط )

المجموعة الثانية :

1 – العين ( 21 نقطة )

2 – الكوكب ( 20 نقطة )

3 – الشرق ( 19 نقطة )

4 – الجبلين ( 16 نقطة )

5 – الأنصار ( 16 نقطة )

6 – سدوس ( 16 نقطة )

7 – النجمة ( 14 نقطة )

8 – الثقبة ( 14 نقطة )

9 – الرياض ( 13 نقطة )

10 – البدائع ( 9 نقاط )