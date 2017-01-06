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6 يناير, 2017   3312

الرئيس الفلسطيني: نقل السفارة الأميركية للقدس يضع السلام في مأزق لن نخرج منه

الرئيس الفلسطيني يلتقي بأمير قطر ومشعل في الدوحة

صراحة – خالد الحسين : قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم ، إن “التصريحات المتعلقة بنقل السفارة الأميركية نأمل أن لا تكون صحيحة وأن لا تطبق، لأنها إذا طبقت فإن العملية السلمية في الشرق الأوسط وحتى السلام في العالم سيكون في مأزق لن نخرج منه”.
وطالب الرئيس الفلسطيني خلال لقائه فعاليات بيت ساحور اليوم، الإدارة الأميركية أن تنفذ القرار الأممي 2334، وبخاصة أنها لم تعترض عليه، ولم تستخدم الفيتو ضده.
وأكد عباس إن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وهذه العاصمة مفتوحة للجميع دون استثناء، مشدداً على أن الحديث عن نقل السفارة الأميركية للقدس، يعد كلاما عدوانيًا.

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