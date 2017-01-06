الكاراتيه السعودي يتقدم للمرتبة “31 ” عالمياً

صراحة – نواف العايد : تقدم تصنيف الاتحاد السعودي للكاراتيه “15” مرتبة ليحل بالمرتبة “31” في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي للكاراتية لعام 2016 م بعد أن حل بالمرتبة “46” في عام 2015 .

وتصدرت اليابان قمة التصنيف ، فيما حلت فرنسا ثانيا وتركيا ثالثا ، ويعد التصنيف هو الأعلى بين الاتحادات الرياضية السعودية على الصعيد العالمي لعام 2016 م .

من جهته عبر رئيس الاتحاد السعودي للكاراتية الدكتور إبراهيم القناص عن اعتزازه وفخره بهذا الانجاز الذي يترجم تطلعات القيادة الرشيدة ودعم اللجنة الأولمبية السعودية وهيئة الرياضة بقيادة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز ، مشيراً إلى أن العمل الجماعي والرؤية المشتركة بالاتحاد أسهمت في دقة تحديد الأهداف وهو ما أفرز انجازات عالمية وآسيوية وعربية وخليجية لكل الدرجات