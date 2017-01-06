الأخضر يدشن تدريباته في معسكر أبو ظبي

صراحة – فيصل القحطاني : دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

و عمد المدير الفني الهولندي السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية حيث ركز السيد بيرت فان مارفيك في الحصة التدريبية الصباحية التي أجريت على استاد القوات المسلحة بأبوظبي على تكثيف التمارين اللياقية و تنويعها حيث استهلها بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير القصير و الطويل بعدها تمرين لياقي باستخدام الكرة اعتمد على التمرير و الحركة السريعة .

و في الحصة التدريبية المسائية التي أجريت على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي بدأت بالجري حول الملعب بعدها خضع لاعبي المنتخب لاختبار لياقي باستخدام أجهزة القياس ليجري بعدها تمرين التمرير القصير و الطويل ليتجه بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك لإجراء تمرين الاحتفاظ بالكرة و الاستحواذ .

على صعيد متصل لم يشارك في الحصتين التدريبيتين اللاعب منصور الحربي لتعرضه لأنفلونزا و حاجته للراحة ، فيما اكتفى الثنائي عساف القرني و نايف هزازي بتمارين خاصة في الفترتين الصباحية و المسائية في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي للمنتخب ، هذا و لم يكمل اللاعب وليد عبدالله الحصة التدريبية الصباحية لشعوره ببعض الألم في عضلات الظهر فيما اكتفى بتمارين خاصة في الفترة المسائية في الملعب مع الجهاز الفني ، أخيراً فضل السيد بيرت فان مارفيك إراحة الثنائي فهد المولد و سلمان الفرج بعد الاختبار اللياقي لشعور المولد بالألم في العضلة الضامة و شعور الفرج بالألم في أصبع قدمه .

تدريبات الغد

سيجري المنتخب السعودي يوم غداً السبت حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية ، و ستجرى الحصة التدريبية المسائية عند الساعة 15 : 4 عصراً بتوقيت إمارة أبوظبي على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي .