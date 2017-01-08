“التعليم” تحتفي باليوم العربي لمحو الأمية وتستعرض جهودها لتعليم الكبار

صراحة – محمد المحسن : تشارك المملكة العربية السعودية الدول العربية اليوم الأحد ، الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية ، الذي أعلنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو يوم الثامن من يناير كل عام .

وتمكنت من خفض نسبة الأمية بين الذكور والإناث ، بشكل كبير حيث بلغت نسبة الأميين السعوديين من عمر ( 15 ) سنة فأكثر وفق نتائج المسح الأسري لعام 2015م ( 5,31% ) .

وقامت المملكة منذ توحيدها بمواجهة مشكلة الأمية ومكافحتها بأساليب مختلفة ، فأصبح تعليم الكبار أحد الجوانب التعليمية الأساسية التي ترعاها الدولة وأعدت خططا متتابعة لمحو الأمية من خلال برامج متنوعة يتم تعديلها وتطويرها حسب متطلبات التنمية , كما تُقدم برامج لتعليم الكبار تعزز التعلم المستمر وتشجع الأفراد على طلب التعلم مدى الحياة .

ومن أبرز البرامج التي قدمتها وزارة التعليم لمحو الأمية في سبيل إعلان المملكة خالية من الأمية .. المراكز النظامية لتعليم الكبار المنتهية بالشهادة الابتدائية المعادلة للمرحلة الابتدائية في التعليم العام ، وبرنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية و برنامج مجتمع بلا أمية ، وافتتاح فصول لمحو الأمية في الاصلاحيات والسجون ، والجمعيات ، والجمعيات الخيرية ، ودور المسنين ، ودور رعاية الفتيات .

ومن برامج وزارة التعليم في مجال التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة .. برنامج الحي المتعلم و هو برنامج تعليمي وتدريبي ينفذ في الأحياء ذات المستوى الاقتصادي المنخفض ويهتم بإكساب المرأة مهارات فنية ومهنية تمكنها من الدخول لسوق العمل والمشاركة في التنمية .

وحققت المملكة العديد من الجوائز في مجال محو الأمية ، واستحقت تقدير المنظمات الدولية والإقليمية التي تُعنى بمجال التربية والثقافة والعلوم ، فحصلت على خمس جوائز دولية نظير الجهود التي بذلتها الهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية والأفراد في مجال محو الأمية وتعليم الكبار و هي .. جائزة محو الأمية الحضارية عام ( 1996م) من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) ، جائزة الملك سيجونغ لمحو الأمية عام ( 1996م) من المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو) ، جائزة ( نوما ) لمحو الأمية عام (1998م) من منظمة اليونسكو ، جائزة محو الأمية الحضارية عام (1998م) من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) ، الجائزة العالمية لمحو الأمية عام (1999م) من المجلس العالمي لتعليم الكبار .

ويأتي الاهتمام الأكبر من قبل وزارة التعليم لبرامج تعليم الكبار المقدم للإناث و الذي أعدت له برامج متنوعة تناسب كل الفئات ، كالبرنامج النظامي المنتهي بالشهادة الابتدائية 37/38و الذي يضم 1480مركزا و 3706 فصلا دراسيا ، و 39030 طالبة .

ومن أهم برامج تعليم الكبار برنامج مجتمع بلا أمية ، وقد بلغ عدد الدارسات في البرنامج 3608 دارسة ، و عدد الفصول323 ، و برنامج الحملات الصيفية الذي بلغ 3 حملات في 38 مركزا 31287 مستفيدة ، و برنامج الحي المتعلم ، حيث جاء عدد الإدارات التعليمية المنفذة 38 إدارة وبلغ عدد البرامج التدريبية 1051 في 90 حيا على مستوى المملكة .