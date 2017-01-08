جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل تدعو الراغبين في جلب إبل لموقع المهرجان من غير المشاركين إلى التسجيل

صراحة – فيصل القحطاني : دعت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل الراغبين في جلب إبلهم إلى موقع المهرجان لأغراض البيع والمزادات والفعاليات التراثية والعروض المقدمة للزوار وغيرها إلى التسجيل الإلكتروني ، الذي سيبدأ صباح يوم الأحد المقبل 17ربيع الآخر الموافق 7 يناير عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان WWW.mzayeen.com .

وأكدت إدارة المهرجان أن هذا التسجيل ” شرطاً أساسياً لدخول هذا النوع من الإبل غير المشاركة في مسابقة فئات المزايين إلى منطقة المهرجان “، حيث يهدف إلى تطبيق التعليمات الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة للترقيم الإلكتروني وفحص سلامة الإبل سواء المشاركة في مسابقة فئات المزايين وغير المشاركة .

ويحتوي نموذج التسجيل على خانة لرقم جوال المسجل ستقوم الوزارة بإرسال رسالة إليه بموعد الفحص البيطري في نفس مكان الإبل، ومراحها بعد إتمام التسجيل ، كذلك ستمنح الوزارة في الوقت نفسه كل رأس من الإبل المفحوصة شريحة إلكترونية مجاناً، حيث سيتم الكشف على الإبل التي ستدخل إلى الموقع المحدد للمهرجان للتأكد من ترقيمها الإلكتروني .

مما يذكر أن إدارة المهرجان لن تسمح بدخول أي رأس من الإبل سواء المشاركة أو البديلة للمشاركة أو المجلوبة لأغراض أخرى غير الاشتراك في مسابقة فئات المزايين دون تسجيل أصحابها والترقيم الإلكتروني لها وذلك ضمن مشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة على مستوى المملكة .

// انتهى //