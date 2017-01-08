الأخضر يرفع استعداده لودية سلوفينيا بمعسكر أبوظبي

صراحة – نواف العايد : واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الأحد في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م . و عمد المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية كلاهما أجريتا على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي و ركز في الحصة التدريبية الصباحية على الجوانب التكتيكية حيث انطلقت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير المتنوع و الحركة بدون كرة ليعمد بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب .

و في الحصة التدريبية المسائية بدأت بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير ليعمد بعدها السيد بيرت فان مارفيك تطبيق تمرين التحول بالكرة على كامل مساحة الملعب بعدها قسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على منتصف مساحة الملعب .

على صعيد متصل شارك الثنائي ناصر الشمراني و سلمان الفرج مع الحصة التدريبية الصباحية في التدريبات الجماعية ، فيما واصل اللاعب فهد المولد التمارين الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي ، و أكتفى الثنائي نواف العابد و سلمان المؤشر بتمارين خاصة في الملعب في الفترة الصباحية و في الفترة المسائية في النادي الصحي .

حضور المدربين الوطنين

شهدت الحصة التدريبية الصباحية و المسائية للمنتخب السعودي حضور المدربين السعوديين المشاركين في دورة المدربين المحترفين ” Pro ” المقامة فعالياتها في الإمارات العربية المتحدة و شارك المدير الفني للمنتخب السعودي السيد بيرت فان مارفيك في الجزء التطبيقي حيث شرح للمدربين الوطنين عدد من الجوانب الفنية التي تساهم في تطوير أداء المدرب المحترف .

تدريبات الغد

سيجري المنتخب السعودي يوم غداً الأثنين حصة تدريبية مسائية على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت أبوظبي .

الجاسم يتحدثا للإعلام

وصف لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تيسير الجاسم المعسكر الخارجي المقام حالياً في مدينة أبوظبي بالهام و قال : الفترة القادمة من التصفيات الآسيوية تمثل المنعطف الأخير نحو تحقيق هدفنا لذلك فالاستعداد يوازي أهمية المرحلة القادمة التي نسعى من خلالها لتسجيل حضور إيجابي يساهم في تحقيق هدفنا كما أن المعسكر يأتي في توقيت مهم كونه يقلل الفترة الطويلة ما بين أخر مواجهة في الدور الأول و أول مواجهة في الدور الثاني . و عن المواجهتين الوديتين رد قائلاً : بلا شك بأن لها أهمية كبيرة كونها ستساهم في رسم التشكيل الفني للمنتخب قبل خوض اللقاء القادم لنا في شهر مارس .