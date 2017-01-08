85 مليون ريال قيمة المشاريع البلدية المنفذة والمنجزة في الحازمي

صراحة – فيصل القحطاني : بلغت قيمة المشاريع المنفذة والمنجزة في بلدية مركز الحازمي التابع لمحافظة بيشة 39.904.732 ريالا شملت حماية الطرق من الانهيارات الجبلية وتفتيت الصخور وحماية الطرق وتحسين وتجميل مداخل البلديات وسفلتة وأرصفة وإنارة وتجميل وإنشاء ساحات وحدائق وتطوير المخططات الهيكلية وإنشاء للعبارات والجسور ومسلخ نموذجي وسوق للأغنام والأعلاف، بالإضافة إلى إنشاء عبارات وتسوير المقابر وإنشاء مبنى البلدية مع ملحقاته .

وأشار رئيس بلدية الحازمي المهندس غرم بن عبدالله الأحمري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن بلدية الحازمي تأسست في عام 1429هـ، واستطاعت البلدية أن تحقق نمواً في الجانب التنموي شمل تطوير مركز الحازمي والقرى التابعة له حتى مركز وادي ترج وأفاد المهندس غرم أن تطلعات البلدية تسعى إلى تحقيق أكبر قدراً من الخدمات التي تفي بحق كل حي وكل قرية وكل مواطن وبين الأحمري أن عدد المشاريع المنتهية حتى الآن 20 مشروعاً في حين بلغت جمالي المشاريع التي يجري تنفيذها الآن 11 مشروعاً بلغت قيمتها 54.115.924 ريالاً وبالتالي فإن مجمل المشاريع في بلدية الحازمي بلغت 85 مليون ريال .

وقدم رئيس بلدية الحازمي شكره لوزارة الشؤون البلدية والقروية ولأمانة منطقة عسير نظير الجهود التي تبذل من أجل تحقيق شمولية في توزيع المشاريع بما يتوافق مع تطلعات المواطن على الأرض ويحقق رؤية الدولة تجاه التنمية وأشار الأحمري إلى أن البلدية تسعى على برنامج استثماري مميز مع العلم أنها قامت بتأجير وعرض العديد من المواقع الاستثمارية وأشار إلى ترحيب بالبلدية بجميع المستثمرين في بلدية الحازمي وسيتم تسهيل جميع الاجراءات في هذا الجانب لتحقيق الهدف في هذا الجانب والوصول إلى الرقم المطلوب