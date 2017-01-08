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8 يناير, 2017   3864

الحكومة اليمنية تدعو مليشيا الإنقلاب إلى رفع يدها عن ‏موارد الدولة وعدم التدخل في إدارة البنك المركزي ‏

أحمد عبيد بن دغر

صراحة – محمد المحسن : دعت الحكومة الشرعية في اليمن، مليشيات الحوثي والمخلوع ‏صالح، إلى رفع يدها عن ‏موارد الدولة والسماح لها أن تنساب ‏الى البنك المركزي وفروعه ‏في صنعاء.‏
وجددت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها الدوري اليوم في عدن، برئاسة، ‏أحمد عبيد بن دغر، مطالبتها للقوى الإنقلابية، بأن ترفع يدها ‏عن إدارة البنك المركزي او التدخل في شؤونه وذلك حفاضاً على ‏المصلحة العامة.‏
وقال رئيس الحكومة اليمنية خلال الاجتماع إن المليشيات أهدرت ‏خمسة مليارات دولار وأكثر من ‏تريليوني ريال يمني كانت جزءاً ‏من الموارد النقدية للبلاد ‏وسخرتها لقتل الشعب اليمني.‏
وطمأن بن دغر بانتهاء أزمة الرواتب في البلاد، ‏مؤكدا أن “رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين سيتم ‏صرفها في ‏عموم المحافظات بالبلاد، ولن يكون هناك بعد اليوم ‏موظف في اليمن بلا راتب”.‏
وأصدر بن دغر، تعليماته إلى وزارة المالية، في الحكومة، ‏بإرسال الاموال إلى جميع المؤسسات ‏الحكومية وفي جميع ‏المحافظات ابتداء من يوم غداً الاثنين ‏واتخاذ الاجراءات القانونية ‏اللازمة لتنفيذ ذلك.‏

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