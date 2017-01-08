الحكومة اليمنية تدعو مليشيا الإنقلاب إلى رفع يدها عن ‏موارد الدولة وعدم التدخل في إدارة البنك المركزي ‏

صراحة – محمد المحسن : دعت الحكومة الشرعية في اليمن، مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، إلى رفع يدها عن موارد الدولة والسماح لها أن تنساب الى البنك المركزي وفروعه في صنعاء.
وجددت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها الدوري اليوم في عدن، برئاسة، أحمد عبيد بن دغر، مطالبتها للقوى الإنقلابية، بأن ترفع يدها عن إدارة البنك المركزي او التدخل في شؤونه وذلك حفاضاً على المصلحة العامة.
وقال رئيس الحكومة اليمنية خلال الاجتماع إن المليشيات أهدرت خمسة مليارات دولار وأكثر من تريليوني ريال يمني كانت جزءاً من الموارد النقدية للبلاد وسخرتها لقتل الشعب اليمني.
وطمأن بن دغر بانتهاء أزمة الرواتب في البلاد، مؤكدا أن “رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين سيتم صرفها في عموم المحافظات بالبلاد، ولن يكون هناك بعد اليوم موظف في اليمن بلا راتب”.
وأصدر بن دغر، تعليماته إلى وزارة المالية، في الحكومة، بإرسال الاموال إلى جميع المؤسسات الحكومية وفي جميع المحافظات ابتداء من يوم غداً الاثنين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك.