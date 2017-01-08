ليفربول يفشل في الفوز على فريق بالدرجة الرابعة بكأس الاتحاد الإنجليزي

صراحة – نواف العايد : انتهت المباراة التي أُقيمت بين ناديي ليفربول وبليماوث أرجيل الإنجليزيين على ملعب أنفيلد رود اليوم الأحد في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالتعادل السلبي.

الشوط الأول شهد سيطرة تامة من لاعبي نادي ليفربول على مجريات اللعب، حيث أرادوا تسجيل هدف مبكر من أجل الحصول على الأفضلية خلال المباراة لكن دون جدوى.

استمرت سيطرة لاعبي فريق الكوب على الكرة ليتمكنوا من شن عدة هجمات خطيرة عن طريق كل من الموهوب الويلزي بن وودبرن والبلجيكي ديفوك أوريغي.

لكن لم ينجح لاعبو الريدز في ترجمة سيطرتهم إلى أهداف وسط تراجع كبير وإغلاق دفاعي مُحكم للاعبي بليماوث والذين نجحوا بالخروج بالشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني بدأ بليماوث يدخل في أجواء المباراة ببعض المحاولات الخجولة على مرمى الريدز والتي لم تصل نهائياً إلى حد الخطورة الذي يدفع للخوف.

واستمر الحال على ما هو عليه حتى نهايتها بنفس نتيجة الشوط الأول “التعادل السلبي”، ليتم تأجيل حسم التأهل إلى دور الـ32 من البطولة حتى إقامة مباراة الإعادة على ملعب بليماوث في موعد لم يتم تحديده بعد.