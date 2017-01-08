مقتل 4 على الأقل في حادث دهس نفذه فلسطيني في القدس

صراحة – (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية وخدمات الطوارئ إن شاحنة يقودها فلسطيني دهست مجموعة من الجنود الإسرائيليين في متنزه شهير بالقدس يوم الأحد مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة نحو 15 آخرين في هجوم متعمد.

وعرفت الشرطة السائق بأنه فلسطيني من القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وقالت إنه قتل بالرصاص. وظهرت آثار طلقات رصاص على الزجاج الأمامي للشاحنة.

وهذا هو أعنف هجوم ينفذه فلسطينيون في القدس منذ شهور. واستهدف الهجوم مجندين جددا لدى نزولهم من حافلة كانت تقلهم إلى متنزه أرمون هنتسيف المطل على البلدة القديمة في القدس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لراديو إسرائيل “إنه هجوم إرهابي… هجوم بالدهس.”

وقالت الشرطة إن القتلى ثلاث نساء ورجل وجميعهم في العشرينات من العمر. ولا يتم الإعلان عن القتلى الجنود في إسرائيل إلا بعد إبلاغ أسرهم.

وقال روني الشيخ قائد الشرطة الوطنية الإسرائيلية للصحفيين إنه لا يمكنه استبعاد أن الفلسطيني نفذ الهجوم مستلهما حادث الهجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين والذي أدى إلى مقتل 12 شخصا الشهر الماضي.

وأضاف الشيخ “من المؤكد على الأرجح التأثر بمشاهدة التلفزيون لكن من الصعب الدخول إلى رأس كل فرد لتحديد ما دفعه لكن لا شك أن هذه الأشياء مؤثرة.