أمانة الباحة تصادر أكثر من 1200 كجم من المواد الغذائية

صراحة – فيصل القحطاني : صادرت أمانة منطقة الباحة خلال جولاتها الميدانية , أكثر من 1200 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية, وأغلقت 7 محلات , فيما حررت 20 مخالفة .

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الباحة المهندس صديق الشيخي أن الكميات المصادرة تقدر بـ 653 كجم من أصناف الخضار واللحوم والدجاج، إضافة إلى 600 كجم مواد معلبة وأغذية فاسدة تم إتلافها، مشيراً إلى أن إغلاق المحلات يعود إلى سوء التخزين للمواد الغذائية والنظافة وتداولها بطريقة غير صحية.

ودعا المهندس الشيخي المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.