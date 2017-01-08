رئيس جمهورية النيجر يستقبل وزير الخارجية

صراحة – الرياض : استقبل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر في مقر إقامته بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها .

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.