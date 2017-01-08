منتخب المملكة لكرة السلة يحصد المركز الرابع في البطولة العربية

صراحة – واس : اكتفى المنتخب الأول لكرة السلة بالمركز الرابع في البطولة العربية الـ22 المقامة حالياً في القاهرة بخسارته من نظيره البحريني، بنتيجة 69-79 اليوم في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع .

وبدأ الأخضر اللقاء بأخطاء في الدفاع وهجوم ضعيف ما تسبب في تسجيل فارق كبير للأهداف من الجانب البحريني، لتنتهي الفترة الأول بتقدمهم بنتيجة 31-21 بفارق 10 أهداف.

ومع انطلاق الفترة الثانية من الشوط الثاني، حاول لاعبو الأخضر السيطرة على المباراة إلا أن دفاع البحرين أجاد اللعب واستمر في الهجوم ليزيد الفارق في الأهداف لتصل النتيجة إلى 36 – 49 , حتى انتهت الفترة الثانية والشوط الأول بفارق14 هدفاً لمصلحة البحرين وبنتيجة 38-52 .

وشهد الشوط الثاني ندية كبيرة بين المنتخبين، وحاول لاعبو الأخضر تقليص فارق الأهداف التي وصلت إلى 64-51 لصالح البحرين ليطلب مدرب إيروفيتش وقتاً مستقطعاً ثم يعود اللعب ليظل الفارق أكثر من 10 أهداف وتنتهي الفترة الثالثة بنتيجة 55-67 لصالح البحرين.

ومع بداية الفترة الرابعة في الشوط الثاني، حاول لاعبو الأخضر العودة إلى أجواء المباراة وتقليص فارق الأهداف واللعب بطريقة دفاع المنطقة إلا أن لاعبي البحرين حافظوا على تقدمهم حتى نهاية المباراة بنتيجة 69-79 وبفارق 10 أهداف ، ليتوج المنتخب البحريني بالميدالية البرونزية .