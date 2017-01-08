أمريكا تهدد بضرب مواقع صواريخ كوريا الشمالية

صراحة – وكالات : ذكرت وكالة روسيا اليوم أن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر قال إن واشنطن ستضرب مواقع صواريخ كوريا الشمالية الباليستية متوسطة المدى إذا شكلت تهديدا عليها.

وقال كارتر في تصريح لقناة “إن.بي.سي”، إن “الولايات المتحدة مستعدة لإسقاط أي صاروخ تطلقه كوريا الشمالية أو تختبره، إذا جاء صوب أراضينا أو أراضي أصدقائنا وحلفائنا”.

وكان دبلوماسي رفيع منشق عن كوريا الشمالية صرح في وقت سابق، أن بلاده تسعى لاستكمال تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة بحلول نهاية العام أو أوائل 2018.

وقال الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق تاي يونغ إن “كوريا الشمالية وضعت هدف إتمام تطوير أسلحة نووية مصغرة يمكن أن تناسب رأس صاروخ قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2017 أو أوائل 2018، آخذة في الاعتبار التحولات السياسية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن في خطاب له بمناسبة العام الجديد، أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لتجربة إطلاق صواريخ عابرة للقارات.

وتعهد كيم بتعزيز قدرات بلاده على شن ضربات نووية وقائية في حال لم تعلق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة.