البحرين تلاحق 4 مشتبه بهم في الهجوم على السجن

صراحة – وكالات : أكد وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة أن أجهزة الأمن بصدد البحث عن 4 مشتبه بهم في الهجوم الذي استهدف السجن في منطقة جو جنوب العاصمة المنامة.

وقال الوزير في حديث إلى البرلمان الأحد 8 يناير/كانون الثاني إن التحقيق أتاح “تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في مساعدة مرتكبي العمل الإرهابي والقبض عليهم” ومنهم صاحب السيارة التي استخدمت في الهجوم.

وأضاف أن “الإهمال والتواطؤ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة”، مشيرا إلى أن “الحادثة كشفت عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات”، حيث أوضح أن السجن مجهز بـ 600 كاميرا مراقبة وأن القوات المكلفة بحراسة السجن كانت لديها “الأسلحة والتجهيزات لأداء مهامها المختلفة”.

وكان الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون في الأول من يناير/كانون الثاني أسفر عن هروب عشرة مساجين معتقلين بتهمة “الإرهاب”، وأدى إلى مقتل شرطي واحد.

هذا ويذكر أن الوزير أعلن في 4 يناير/كانون الثاني إحالة المدير العام للإصلاح والتأهيل ومدير مركز جو ومدير قسم الأمن والحماية على النيابة العامة للتحقيق.