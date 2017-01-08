تعليم الحدود الشمالية يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية

صراحة – عرعر : احتفت اليوم إدارة تعليم الكبيرات بتعليم الحدود الشمالية ، باليوم العالمي لمحو الأمية ، وذلك على مسرح الشؤون التعليمية، بحضور مساعدة مدير التعليم في منطقة الحدود الشمالية للشؤون التعليمية نورة الفايز .

واشتمل الحفل على كلمة للفايز تحدثت فيها عن دور التعليم في نشر العلم ومحو الأمية، ولقاءات مع طالبات من مراكز تعليم الكبيرات , ومسابقات متنوعة , وأنشودة عن جهود المملكة في التعليم، إضافة إلى افتتاح المعرض الخاص بأعمال مركز الحي المتعلم ومراكز تعليم الكبيرات.

وفي ختام الحفل كرمت نورة الفايز قائدات مراكز تعليم الكبيرات ومراكز الأحياء .