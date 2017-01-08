مقرب من كلينتون يعلن عدم ترشحها لأي منصب

صراحة – وكالات : صرح مصدر مقرب من المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون الأحد 8 يناير/كانون الثاني أن هيلاري لا تعتزم الترشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك أو أي منصب أخر.

ونقلت قناة “CNN”، عن نيرا تاندين المقربة من كلينتون قولها: “أعتقد أنها الآن تبحث عن السبل لمساعدة الأطفال والعوائل.. هذا ما كانت تركز عليه طيلة حياتها.. لا أعتقد أنها، في أي وقت، ستفكر بالمشاركة في الانتخابات”.

يذكر أن مصدرا آخر مقربا من كلنتون تحدث أن المرشحة الديمقراطية السابقة لا تمانع بالترشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك ثاني أكبر مدن الولايات المتحدة.

تجدر الأشارة إلى أن فترة ولاية العمدة الحالي لنيويورك بيل دي بيلاسو تنتهي العام الحالي.

وكانت المرشحة عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون خسرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وفاز بها منافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يتسلم ترامب مهام منصبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في الـ 20 من الشهر الجاري.