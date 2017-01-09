مقتل عشرة من مسلحي طالبان في اشتباكات داخلية غرب أفغانستان

صراحة – واس : قال مسؤولون أفغان، إن عشرة مسلحين على الأقل قتلوا في اشتباكات داخلية بين فصائل متنافسة داخل حركة طالبان، وقعت في إقليم فراه غرب أفغانستان.

وأضاف المسؤولون، بحسب وكالة أنباء “خاما” الأفغانيةاليوم، أن الاشتباكات وقعت عقب انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في مقاطعة باكوا، أدت إلى مقتل عدة أفراد من الفصائل المتنافسة كانوا في طريقهم من إقليم هلمند إلى فراه.

وأشار المسؤولون إلى أنه لم يتضح بعد أي جماعة من الجانبين التي استهدفت في الانفجار. وليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها اشتباكات بين مقاتلي جماعة طالبان الرئيسية ومؤيدي الجماعة المنشقة في أفغانستان، حيث وقعت عدة اشتباكات وخاصة في الجزء الغربي من البلاد، عقب مقتل مؤسس وقائد حركة طالبان.