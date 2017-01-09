مديرية المياه بجازان تستعرض خدماتها أمام المواطنين غدًا

صراحة – نواف العايد: تنظم المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان غدًا، لقاءً مفتوحًا مع المواطنين، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد بن أحمد موكلي، وذلك بمقر المديرية بحي السويس في جيزان.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حسين بن محمد قميري أن اللقاء يهدف لاطلاع المواطنين على الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان, وكل ما يهم عمل الوزارة , ويضمن تقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة, راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى لتقديم كل ما فيه خير الوطن وراحة المواطن إنفاذاً لتوجيهات القيادة – أيدها الله – .