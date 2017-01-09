“الإرشاد النسائي بالمسجد الحرام” يدشن جائزة الإبداع والابتكار

صراحة -محمد المحسن : استكمالًا لسعي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير بيئة العمل وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام ، ووفق التوجيهات الكريمة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام – حفظهما الله – دشنت مديرة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام سعادة الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود – حفظها الله – جائزة الإبداع والابتكار ، والتي تهدف إلى تحفيز المنسوبات وتشجيعهن على روح المبادرة والابتكار ، وتوليد الأفكار الإبداعية المجددة ؛ لتطوير الطرق التقليدية في العمل.

وإتاحة الفرص للمنسوبات للمشاركة في تقديم المقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات وآليات العمل والارتقاء بها ، وإيجاد حلول للمعوقات التي قد تواجههن مستلهمة من خبراتهن وممارستهن الميدانية والإدارية.