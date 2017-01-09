الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنظم محاضرات لمكافحة الفكر الضال

صراحة-مكةالمكرمة:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة, عددًا من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع مكة المكرمة خلال الفترة من 19 /4 /1438هـ إلى 12 /10 /1438هـ .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع سمير بن علي خيري, أن سلسلة المحاضرات تهدف إلى محاربة الفكر الضال, كما تناقش أخطاره على الأفراد والمجتمعات والدول وتضع العديد من الحلول لحماية الشباب من هذا الفكر المنحرف.

وأبان أن أولى المحاضرات سيلقيها علي بن سعد العصيمي بعنوان “تحكيم الشريعة في الخصومات” بجامع أمهات المؤمنين بحي الشرائع في الـ 19 من الشهر الحالي بعد صلاة المغرب, كما يلقى عبدالله بن عبدالكريم المالكي في 25 من الشهر الحالي بجامع المجاهدين بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان “حق الله”, في حين يلقى سلمان بن محمد البقيلي محاضرة بعنوان “المسلم مع ربه” في الـ 26 المقبل بجامع رياض الصالحين بحي الزايدي بعد صلاة المغرب, كما يلقى محاضرة بعنوان “المسلم مع نفسه” يوم 25 /5 / 1438هـ بعد صلاة المغرب .

كما يلقى عبدالله المالكي يوم 30 /5 /1438هــ, محاضرة بعنوان “حقوق النبي صلى الله عليه وسلم” بعد صلاة المغرب بجامع الإيمان بحي الشرائع, ومحاضرة أخرى يوم 28 /6 /1438هـ بجامع حليمة بحي الشرائع بعنوان “حقوق الوالدين” ويوم 27 /7 /1438هـ محاضرة بعنوان “حقوق الأولاد” بجامع أمهات المؤمنين .

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع, أنه في يوم 23 /6 /1438هـ سيلقي سلمان بن محمد البقيلي محاضرة بعنوان “المسلم مع والديه” بجامع رياض الصالحين, ويلقي يوم 23 /6 /1438هـ, محاضرة بعنوان “المسلم مع أقربائه” ويوم 29 /7 /1438هـ, في حين يلقي محاضرة بعنوان “كيف نستقبل شهر رمضان”, ومحاضرة يوم 28 /8 /1438هـ بعنوان “حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان”, كما يلقي يوم 5 /9 /1438هـ محاضرة بعنوان “حياة الصحابة في رمضان”, ويوم 12 /9 /1438هـ يلقي محاضرة بعنوان “حياة السلف في رمضان”, ويوم 15 /9 /1438هـ يلقي محاضرة بعنوان “حياة المعتكفين في رمضان”, ويوم 19 /9 /1438هـ يلقي محاضرة بعنوان “المسلم والعيد”, فيما يلقى محمد بن مرزا عالم محمد التركستاني يوم 26 /9 /1438هـ, محاضرة بعنوان “الحقوق الزوجية”, ومحاضرة يوم 12 /10 /1438هـ بجامع منصور فقيه بحي الشرائع.