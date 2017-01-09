الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تغرم 49 منشأة مخالفة لنظام البيئة

صراحة-جدة:غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 49 منشأة, وأغلقت ثلاثة مصانع مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية حتى يتم تصحيح وضعها البيئي, وذلك في كل من مناطق الرياض ، ومكة المكرمة ، والشرقية ، والمدينة المنورة ، وتبوك ، والجنوبية .

وتأتي هذه العقوبات التي شملت مصانع للمنتجات الخرسانية والألمونيوم والزجاج ومنتجات أسمنتية وخدمات صناعية وكسارات , ضمن حملة وجّه بها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي , لتطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية ، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة .

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على استمرارها في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة .