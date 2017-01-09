لجنة التعديات بأملج تزيل مخالفات على مساحة 20 ألف متر مربع بالمقرح

صراحة-أملج:أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج أمس، أعمال إنشاءات مخالفة على مساحة 20 ألف متر مربع بمنطقة المقرح أقيمت بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكية الموقع.

وأوضحت اللجنة أن أعمال الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة, شملت أحواش وعقوم ترابية وأسلاك شائكة, وفقاً للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأكدت عدم تهاونها في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة، مقدمة شكرها لتعاون المواطنين معها في الإبلاغ عن إي إحداث على الأراضي العامة.