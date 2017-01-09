طوارئ عسير تنظم حملة للتبرع بالدم للجنود المرابطين على الحد الجنوبي

صراحة-أبها:نظمت قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير أمس ، حملةً للتبرع بالدم تحت عنوان “دماؤنا فداء للوطن” ، تستهدف جميع منسوبي القوة في المنطقة، وذلك بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بالإدارة العامة للشؤون الصحية بعسير .

وأوضح قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير العقيد ركن عبدالرحمن بن سعيد القحطاني, أن الحملة تأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية ، وذلك بمساندة الجنود المصابين في العمليات العسكرية على الحد الجنوبي، وتماشياً مع الدور الإنساني الواجب على كل فرد من أبناء هذا الوطن المعطاء، مشيراً إلى أن الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، شهدت إقبالاً ملحوظاً من منسوبي القوة ضباطاً وأفراداً ، إيماناً منهم بأهمية العمل التطوعي والمشاركة فيه، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل.

وأبان العقيد القحطاني أن الحملة تهدف إلى دعم جهود وزارة الصحة في توفير كميات الدم بفصائله المتعددة ، وتأمين بنوك الدم بها ، تحسباً لأي ظرف طارئ