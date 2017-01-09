اعتماد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث كمقدم خدمات تصديق حكومي

صراحة-الرياض:اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كمقدم خدمات تصديق حكومي، حيث تمكنت المستشفى من اجتياز متطلبات المركز بنجاح.

ويهدف الاعتماد إلى تحقيق مستوى عالٍ من الثقة في التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتوظيف التقنيات الأمنية المناسبة والسياسات والإجراءات المتطورة.

ويُمكِن الاعتماد المستشفى من الاستفادة من خدمات المركز، وإصدار احتياجها من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتها الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونيًا.

يذكر أن المركز يقدم خدماته في سوق التعاملات الإلكترونية من خلال منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة تقوم عليها جمـيع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، حيث تمكّن هذه المنظومة المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم ” حكومة، مواطنون، أعمال ” من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة.