محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني : افتتاح أكثر من 7500 مشروع بدعم من معهد ريادة

صراحة-الرياض:أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة تعمل على توجيه خريجي وخريجات الكليات والمعاهد التقنية نحو ممارسة العمل الحر وتعزيز ونشر ثقافة هذا المجال في أوساط المتدربين قبل تخرجهم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الفهيد بمقر المؤسسة بالرياض اليوم، مع محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان بن أحمد السليمان.

وقـال الدكتور الفهيد: إن العمل مع الهيئة سيستهدف بشكل كبير دعم رواد الأعمال من خريجي برامج التدريب التقني واستفادتهم من الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم بهدف رفع نسبة تملكهم وتشغيلهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق العديد من الأهداف التنموية بالمملكة والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للمواطنين بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 30 % وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على دعم ريادة الأعمال عبر معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة”، الذي يعد أحد مبادرات المؤسسة المهمة , الذي يتم تشغيله بشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ويعنى بدعم الراغبين في ممارسة الحر من أبناء وبنات الوطن، وتجاوز عدد المشروعات المفتتحة بدعم من المعهد أكثر من 7500 مشروع حتى الآن تمّ تمويلها عن طريق بنك التنمية الاجتماعية.