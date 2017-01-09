الأمير فيصل بن خالد يتسلم دعماً مالياً لفعاليات قرية عسير في الجنادرية

صراحة-أبها:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة مستشفى أبها الخاص عبدالله بن عبدالمحسن الثميري, والمستشار بشركة “حمومة” القابضة الدكتور محمد بن سعيد الشهراني، اللذين قَدِما للسلام على سموه وتسليمه دعمًا ماليًا لفعاليات قرية عسير ضمن المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية للعام الجاري .

وأعرب أمير عسير عن شكره لهذه المبادرة، مؤكداً أهمية دور رجال الأعمال في دعم الأنشطة والفعاليات الثقافية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة .

وثمّن الثميري والشهراني من جهتهما دعم سمو الأمير فيصل بن خالد المستمر لفعاليات قرية عسير في مهرجان “الجنادرية”, وحرص سموه على التطوير الدائم للفعاليات بمشاركة القطاع الخاص .