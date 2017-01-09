جامعة الجوف تفتح باب القبول “انتظام” للفصل الثاني

صراحة – محمد المحسن : فتحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف باب القبول إلكترونياً في مسار الانتظام للفصل الجامعي الثاني من العام الجاري للطلبة السعوديين والسعوديات حتى نهاية يوم السبت 16 / 04 / 1438هـ، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالجامعة التقديم عبر بوابة القبول الإلكتروني http://edug.ju.edu.sa .

ودعت العمادة جميع المتقدمين والمتقدمات للقبول إلى مراعاة الدقة في تعبئة البيانات، وسيتحمل المتقدم أو المتقدمة كافة التبعات النظامية في عدم مراجعة بوابة القبول والتعرف على حالة الطلب ومواعيد إجراءات القبول حسب الجدول الزمني الموضح أدناه كذلك.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي استفسار بشأن إجراءات القبول يمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عبر البريد الإلكتروني dar@ju.edu.sa ، وللاطلاع على الشروط يمكن زيارة موقع الجامعة على شبكة الإنترنت.