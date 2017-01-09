التجارة والاستثمار تتيح للشركات تقديم ونشر قرارات الشركاء والجمعيات غير العادية إلكترونياً

صراحة – خالد الحسين : أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة تقديم قرارات الشركاء والجمعيات العامة غير العادية للشركات عبر موقعها الإلكتروني، بهدف تطبيق ودعم الحكومة الإلكترونية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكن المستفيدين من تقديم قرارات الشركاء ونشرها إلكترونياً، دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة وفروعها، مبينة أنه يمكن للمستفيد تقديم الطلب إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://Pd.mci.gov.sa وتقوم الوزارة بالتحقق من الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة والموافقة عليه إلكترونياً ليتم سداد رسوم النشر في صحيفة أعمالي http://aamaly.sa

ومن ثم تستكمل الإجراءات النظامية إلكترونيا.

وتتيح الخدمة نشر قرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركات المساهمة إلكترونياً, حيث تأتي الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار بهدف تسهيل الإجراءات وتنظيم البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.